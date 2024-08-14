İran'dan Hazar Denizi'nde askeri tatbikat

İran, Hazar Denizi'nde askeri tatbikat düzenlediğini duyurdu.

AA
Yayınlanma: 14.08.2024 - 08:13
İran'dan Hazar Denizi'nde askeri tatbikat
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Yarı resmi Mehr Haber Ajansına göre, Deniz Kuvvetleri tarafından düzenlenen tatbikat, yerel saatle 19:30 ile 20:30 arasında ülkenin kuzeyindeki Gilan eyaletinde Hazar Denizi'nde gerçekleştirildi.

Tatbikatın, Deniz Kuvvetleri'nin savunma hazırlığını artırmak için düzenlendiği belirtilen haberde, Gilan eyaletine bağlı Astara Valiliğinden bir yetkilinin "Halk patlama seslerinden endişe etmesin" ifadelerine yer verildi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu da 11-13 Ağustos'ta da ülkenin batısında 3 gün süren tatbikat düzenlemişti.


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