İranlı milisler ile ABD güçleri arasında karşılıklı saldırı

Suriye'nin doğusundaki Deyrizor ilinde Fırat Nehri'nin batı yakasında konuşlu İran destekli gruplar ile ABD güçleri arasında karşılıklı saldırı düzenlendi.

AA
Yayınlanma: 14.08.2024 - 07:59
İranlı milisler ile ABD güçleri arasında karşılıklı saldırı
Abone Ol google-news

AA'nın yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre, Deyrizor'da Fırat Nehri'n batı yakasında konuşlu İran destekli gruplar, ABD güçlerinin konuşlandığı Koniko Gaz Tesisi'ne roket saldırısı gerçekleştirdi.

ABD üssünün bulunduğu bölgede dumanlar yükselirken, saldırıda zayiat olup olmadığı bilinmiyor.

ABD öncülüğündeki koalisyona ait savaş uçakları ise Deyrizor ilinin doğusunda ve Haşşam beldesi çevresinde İran destekli gruplara ait askeri noktaları vurdu.

Fırat Nehri'nin doğusunda kalan Deyrizor toprakları, ABD destekli terör örgütü PKK/YPG'nın işgalinde, il merkezi ve diğer kırsal bölgeler ise Suriye ve İran destekli grupların kontrolünde bulunuyor.


İran haberleri ABD haberleri

İlgili Haberler

ABD'den İsrail’e 20 milyar dolarlık silah satışına onay

ABD'den İsrail’e 20 milyar dolarlık silah satışına onay
UEFA listesinden çıkarılmıştı: Umut Bozok'un menajerinden Abdullah Avcı'ya sert sözler!

UEFA listesinden çıkarılmıştı: Umut Bozok'un menajerinden Abdullah Avcı'ya sert sözler!
Gözler ABD'nin enflasyon verilerinde

Gözler ABD'nin enflasyon verilerinde
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler