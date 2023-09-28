İran'dan Hollanda'ya kınama: Nefret eylemlerinin tekrarını önleyebilir

İran, Hollanda’nın Lahey kentinde ırkçı grupların Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılarını şiddetle kınadı.

AA
Yayınlanma: 28.09.2023 - 07:43
İran'dan Hollanda'ya kınama: Nefret eylemlerinin tekrarını önleyebilir
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İran Dışişleri Bakanlığı'nın X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani’nin konuya ilişkin açıklamasına yer verildi.

Hollanda’da Kuran'a yapılan saldırıyı şiddetle kınayan Kenani, “Hollanda hükümetinden, iki milyardan fazla Müslümanın dini değerlerine hakaret edilmesini önleme sorumluluğunun bilinciyle, ifade özgürlüğü adına gerçekleştirilen bu tür nefret eylemlerinin tekrarını önlemesi bekleniyor” ifadelerini kullandı.

Hollanda'da ırkçı ve aşırı sağcı Batı'nın İslamlaşmasına Karşı Vatansever Avrupalılar (PEGIDA) hareketi lideri Edwin Wagensveld pazar günü, Türkiye’nin Lahey Büyükelçiliği önünde yaptığı eylemde yine Kuran yırtmıştı.


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