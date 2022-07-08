İran'dan İngiltere'ye yanıt: Yemen halkına karşı savaş ve tecavüzün ortağıdır

08 Temmuz 2022 Cuma, 14:50

İran Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakanlık Sözcüsü Nasır Kenani'nin, İngiltere Savunma Bakanlığı'ndan dün yapılan açıklamaya tepki gösterdiği kaydedildi.

Nasır Kenani, İngiltere'nin “bu senenin başında Yemen’e giden İran silahlarına el koyduğu” iddiasının temelsiz olduğunu öne sürdü.

Kenani, İngiltere’nin “böyle temelsiz bir iddiayı ortaya atacak konumda” olmadığını söyleyerek, ''İngiltere, kendi kendini ilan etmiş askeri koalisyona sürekli gelişmiş silahlar satarak savunmasız Yemen halkına karşı savaş ve tecavüzün ortağıdır” ifadelerini kullandı.

Kenani ayrıca, İngiltere'nin koalisyon güçlerine silah ihracatını sürdürmesinin Yemen'deki bu “insanlık dışı savaşın sürmesinin nedenlerinden biri” olduğunu belirterek, “Bu açıdan bu ülke İran'a karşı bu tür iddiaları ortaya atacak ahlaki yetkiye sahip değildir” açıklamasında bulundu.

'İNGİLTERE, YEMEN KARŞITI KOALİSYONA SİLAH SATTI'

Nasır Kenani, İngiltere’nin Yemen’deki koalisyona silah ihracatına ilişkin de İngiliz medyasının haber ve verilerini kaynak göstererek, “(Bu) verilere göre, bu ülke Yemen'de askeri işgalin başlangıcından beri Yemen karşıtı koalisyona bombalar, güdümlü füzeler ve savaş uçakları da dahil olmak üzere yaklaşık 8 milyar sterlin değerinde gelişmiş silah satmıştır” dedi.

Kenani, İngiltere’nin silah üreticilerine verdiği özel ruhsatların da buna eklenmesiyle bu rakamın birkaç kata kadar yükseldiğini ileri sürerek açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Nitekim İngiltere, saldırgan koalisyonun Yemen'in savunmasız halkına karşı savaş suçları işlediğini ve bu koalisyonun okullara, hastanelere, düğünlere ve gıda depolarına yönelik askeri saldırılar gerçekleştirdiğinin bilincinde olarak bu silahları saldırganlara sağlamıştır.”