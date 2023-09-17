İran'dan Irak'a 'anlaşma' uyarısı: Değerlendirme yapıp harekete geçeriz
İran Savunma Bakanı Muhammed Rıza Aştiyani, 2 gün sonra devreye girecek "Irak'taki İran muhaliflerini silahsızlandırma anlaşması"nda uzatmanın söz konusu olmadığını söyledi.
İran Savunma Bakanı Muhammed Rıza Aştiyani, Bağdat yönetimiyle yapılan İran rejim muhalifi grupların silahsızlandırılması ve intikali anlaşmasına ilişkin konuştu.
İranlı Bakan, "(Anlaşmayla ilgili) uzatma söz konusu değil. 90'ıncı dakikada değerlendirme yapıp ona göre hareket edeceğiz" dedi.
İran, Irak ile imzaladığı güvenlik anlaşması uyarınca Irak'ın kuzeyinde faaliyet gösteren İran muhalifi örgütlerin 19 Eylül'e kadar Bağdat yönetimi tarafından silahsızlandırılması ve başka bir bölgeye intikalini istiyor.
Tahran, söz konusu anlaşmanın uygulanmaması durumunda müdahale sinyalleri vermiş, İran medyasında 13 Eylül'de yer alan görüntülere göre, Irak sınırına silah sevkiyatı yapıldığı öne sürülmüştü.
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