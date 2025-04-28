İran’dan İsrail’e suçlama: Müzakereleri sabote ediyorlar

Yayınlanma: 28.04.2025 - 13:18

Güncelleme: 28.04.2025 - 13:18

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, X sosyal medya platformundan yaptığı yazılı açıklamada, "Netanyahu'nun küstahlığı dikkat çekicidir. Trump'a, İran'la diplomasi konusunda ne yapabileceğini ya da yapamayacağını dikte etmeye çalışıyor" ifadelerini kullandı.

Dış aktörlerin İran'ın dış politikasını sabote etmeye çalıştığına işaret eden Erakçi, ülkesinin buna kararlılıkla karşı durduğunu belirterek "ABD'li meslektaşlarımızın da aynı derecede kararlı olmasını umarız" ifadelerine yer verdi.

Tahran ile Washington arasındaki müzakerelere karşı çıkan İsrail'in İran'a yönelik tehditlerine dikkati çeken Erakçi, çözümün askeri seçenekte olmadığını, herhangi bir saldırı durumunda benzer bir yanıtla karşılık vereceklerini kaydetti.

İran ile nükleer anlaşmadan 2018'de tek taraflı şekilde ülkesini çeken ABD Başkanı Donald Trump, İran ile doğrudan nükleer müzakere çağrısında bulunan ve tehditler de içeren bir mektubu martta İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'e göndermişti.

Mektuba İran, Umman üzerinden yanıt vermişti.

Tahran ile Washington, mektup trafiğinin ardından önce Umman'da 12 Nisan'da daha sonra 19 Nisan'da Roma'da dolaylı görüşmeler yapmıştı. Hem İran hem ABD, müzakerelerde ilerleme kaydedildiğini açıklamıştı.

Taraflar 26 Nisan'da da Umman'ın başkenti Muskat'ta Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi'nin aracılığında hem uzmanlar düzeyinde teknik müzakereler hem de üst düzey diplomatik görüşmelerin üçüncü turunu gerçekleştirmişti.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, iki ülke yetkilileri arasındaki bir sonraki dolaylı görüşmelerin 3 Mayıs'ta yapılacağını belirtmişti.