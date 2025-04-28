İranlı vekilden İsrail iddiası: Bender Abbas patlamasında parmağı var

Yayınlanma: 28.04.2025 - 09:56

Güncelleme: 28.04.2025 - 09:56

Tahran'dan yayın yapan Rokna haber sitesine konuşan Tahran Milletvekili Sirac, İran'ın Basra Körfezi kıyısında yer alan Bender Abbas Limanı'ndaki patlamanın sabotaj olduğunu öne sürdü.

Limandaki patlamaların dört ayrı noktada gerçekleştirildiğini iddia eden Sirac, "Patlamaların dört ayrı noktada meydana gelmesi, konteynerlerin içine patlayıcı madde konulduğu anlamına geliyor" dedi.

Doğal yangın ihtimalini reddeden İranlı milletvekili, "Kimyasallar genellikle sadece bir noktada alev alır ve bu tür eş zamanlı patlamalara neden olmaz. Bu konteynerler, nakliye sırasında patlayıcılarla donatılmış, hatta yerli acenteler tarafından kirletilmiş olabilir" diye konuştu.

Sirac, İsrail'in patlamaları gerçekleştirmek için uydular veya uzaktan kumandalı zamanlayıcı cihazlar kullanmış olma ihtimalini dile getirerek, "Konteynerlerin limanda en fazla hasara yol açacak zamanı tam olarak hesaplamışlardı. İsrail'in bununla ilgisi olduğuna dair açık işaretler mevcut" ifadelerini kullandı.

İran'ın güneyinde Basra Körfezi kıyısında yer alan Bender Abbas Limanı'nda dün öğle saatlerinde şiddetli bir patlama meydana gelmişti.

Patlamanın nedeninin henüz belirlenemediği açıklanmıştı.

Limandaki bazı konteynerlerin patlamasıyla meydana gelen olayda şu ana kadar 40 kişinin hayatını kaybettiği, bini aşkın kişinin de yaralandığı bildirilmişti.

Olay bölgesinden gelen görüntülerde de limanın bir kısmının büyük hasar aldığı görülmüştü.

İranlı yetkililer, patlamanın sabotaj olduğuna dair şu ana kadar herhangi bir bulgu edinmediklerini açıklamıştı.