İran'dan nükleer anlaşma açıklaması: Görüşmeler olumlu seyrediyor

30 Haziran 2022 Perşembe, 15:04

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Katarlı mevkidaşı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile telefonda görüştü. İkili Doha'daki görüşmeleri değerlendirdi.

Hüseyin Emir Abdullahiyan, "Doha'daki son görüşmelere ilişkin değerlendirmemiz olumlu. İyi, güçlü ve kalıcı bir anlaşmaya varma konusunda ciddiyiz; ABD gerçekçiyse bir anlaşmaya varılabilir" dedi.

Abdullahiyan, gerçekçi bir anlaşma sağlanana kadar müzakereyi sürdürmeye kararlı olduklarını ifade etti.

Yeni müzakere turuna ev sahipliği yapan Katar'ın Dışişleri Bakanı Al Sani de görüşmelerin yapıcı ve olumlu geçtiğini belirtti.

Al Sani, "Görüşmelerin bu merhalesinin öneminin farkında olan Katar, tüm taraflar taahhütlerine dönene kadar görüşmelere ev sahipliği yapma konusunda elinden geleni yapacaktır" ifadelerini kullandı.