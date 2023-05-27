2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim sonuçları

İran'dan OPEC çıkışı: İşbirliğini güçlendireceğiz

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, bazı Batılı ülkelerin Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) üyeleri arasında ayrılık oluşturmaya çalıştığını ve buna karşılık üye ülkeler arasında işbirliğinin güçlenmesi gerektiğini söyledi.

AA
Yayınlanma: 27.05.2023 - 15:48
İran'dan OPEC çıkışı: İşbirliğini güçlendireceğiz
Abone Ol google-news

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, başkent Tahran'da OPEC Genel Sekreteri Heysem el-Gays ile görüştü.

Görüşmede, bazı Batılı ülkeleri, kendi çıkarlarını güvence altına almak için OPEC üyesi ülkeler arasında bölünme ve ayrılık oluşturmaya çalışmakla suçlayan Reisi, "Buna karşılık OPEC üyeleri, aralarındaki uyumu güçlendirerek bu hedeflerin gerçekleşmesini engellemelidir" ifadelerini kullandı.

Reisi, "İran'ın OPEC ile her zaman yapıcı bir işbirliği olmuştur. Seviyeyi yükselterek bunu devam ettireceğiz ve OPEC ile işbirliğini güçlendireceğiz" açıklamasında bulundu.

OPEC Genel Sekreteri Gays da İran'ın örgüt ve üyeleriyle her zaman faydalı, etkili ve yapıcı bir işbirliği içinde olduğunu ifade etti.

Gays, petrol piyasasındaki gelişmelere işaret ederek, "Umarım OPEC üyeleri arasındaki fikir birliği ve İran'ın desteğinden ve yapıcı işbirliğinden yararlanarak piyasaya huzuru getirmeyi başarırız" değerlendirmesinde bulundu.


İran OPEC

İlgili Haberler

İran sınır muhafızları ile Taliban güçleri çatıştı

İran sınır muhafızları ile Taliban güçleri çatıştı
İsrail'de İran alarmı: Nükleer saldırı hazırlığında

İsrail'de İran alarmı: Nükleer saldırı hazırlığında
İran ile Belçika anlaştı: Mahkum takası gerçekleşti

İran ile Belçika anlaştı: Mahkum takası gerçekleşti

En Çok Okunan Haberler