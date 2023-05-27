İsrail'de İran alarmı: Nükleer saldırı hazırlığında

Yayınlanma: 27.05.2023 - 13:41

Güncelleme: 27.05.2023 - 13:41

Washington merkezli Orta Doğu üzerine yayın yapan Al-Monitor’da,‘’İsrailli üst düzey yetkililer İran'ın nükleer saldırı hazırlığı konusunda alarmda’’ başlıklı bir haber yayınlandı. Habere göre, İsrailli güvenlik şefleri son zamanlarda İran'ın sadece uranyum zenginleştirme çalışmaları konusunda değil, Tahran'ın askeri bir nükleer saldırı başlatmak için hızla artan yetenekleri konusunda da endişeli hale geldi.



İsrail’de her yıl düzenlenen Herzliya Konferansı'nda konuşan İsrail Genelkurmay Başkanı Korgeneral Herzl Halevi, ‘’İsrail'in İran'a karşı harekete geçmesine yol açabilecek olumsuz gelişmeler konusunda tetikte olmalıyız’’ dedi.

Halevi konuşmasına şöyle devam etti:



"İran uranyum zenginleştirme konusunda daha önce hiç olmadığı kadar ilerleme kaydetti. İranlıların nükleer kapasiteye giden yolun diğer yönlerini de yakından inceliyoruz. Ayrıntılara girmeksizin, ufukta harekete geçmemizi gerektirecek olumsuz gelişmeler olabilir."

''İSTİHBARAT BAŞARISIZLIĞI''

İsrail’in aldığı istihbarattan iki ay önce, 23 Mart'ta ABD Kongresi'ne konuşan ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley, İran'ın iki haftadan kısa bir süre içinde dört ya da beş nükleer bomba için yeterli kimyasal madde üretebileceğini söylemişti. İran’ın bu üretim kapasitesine beklenenden kısa zaman içerisinde ulaşabileceğinin ortaya çıkması ise uzmanlar tarafından ''Pearl Harbor'' boyutlarında bir istihbarat başarısızlığı olarak nitelendirildi.



İsminin açıklanmaması kaydıyla Al-Monitor'a konuşan eski bir üst düzey İsrailli istihbaratçı, "Ya General Milley yanılıyor ve Amerikalılar değerlendirmelerinde yetersiz kaldı ya da biz uyuyakalmışız" diye konuştu.

İsminin açıklanmaması kaydıyla Al-Monitor'a konuşan eski bir Batılı istihbarat kaynağı ise, "Bunlar belki de standart askeri düzeyde nükleer başlıklar değil.İranlılar farklı türde bir bombayı bir araya getirmenin bir yolunu bulmuş olabilirler ama kesin olan şu ki tüm dünyanın gözleri önünde nükleer silah kapasitesi konusunda gerçek bir ilerleme kaydettiler" dedi.

’’NASRALLAH KORKMUYOR’’

Halevi'nin konuşmasından bir gün önce Askeri İstihbarat Başkanı Tümgeneral Aharon Haliva gerçekleştirdiği konferans sunumunda İran'ın Ortadoğu'daki ana ortağı Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'a odaklandı ve ‘’İsrail şu anda bile Nasrallah'ın ne planladığını biliyor’’ dedi.



İsminin açıklanmaması kaydıyla Al-Monitor'a konuşan üst düzey bir İsrailli diplomatik kaynak ise bu konuyla ilgili "İsrail'le savaşmak istemese de Nasrallah artık korkmuyor’’ dedi.

Kaynak sözlerine şöyle devam etti:



"Nasrallah saldırılar söz konusu olduğunda risk almaya hazır. Çevredeki diğer tüm oyuncular gibi o da İsrail'in iç karışıklıkları göz önüne alındığında onların zayıflığının kokusunu alıyor.''



İran'ın nükleer programındaki ilerlemelere ilişkin değerlendirmeler, geçen hafta İsrail ve diğer medya organlarında yayınlanan ve İran'ın yerin 80 metre altında yeni bir altyapı tesisinin inşasını tamamladığını kanıtlayan yeni uydu görüntüleriyle desteklenmişti.



Al-Monitor'a konuşan İsrailli bir istihbarat kaynağı, "Bu derinlik onlara ABD'nin sığınak delen son mühimmatlarına karşı dokunulmazlık sağlayacak" ifadelerini kullandı.