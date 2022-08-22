İran'dan petrol sahası adımı: Suudi Arabistan'a komşu petrol sahasını geliştirecek
İran Açık Deniz Petrol Şirketi'nin üst düzey yöneticisi, ülkesinin İran'da Suudi petrol sahasına komşu açık deniz Esfandiar petrol sahasını geliştirmeye başlamayı planladığını söyledi.
İran Açık Deniz Petrol Şirketi'nin CEO'su Alireza Mehdizadeh, Suudi Arabistan'ın Lulu sahasının bitişiğinde bulunan İran'daki Esfandiar sahasındaki geliştirme projesinin ilk aşamasının önümüzdeki üç yıl içinde uygulanacağını söyledi.
Petrol Bakanlığı'nın haber servisi Shana tarafından aktarıldığına göre Mehdizadeh, "İlk aşamada bir kuyu platformunun tasarımı, inşası ve kurulumu ile dört üretim kuyusunun sondajı önerildi" dedi.
Mehdizadeh, Esfandiar'dan gelen üretim sıvılarının, İran'ın önemli bir petrol ihracat terminali olan Hark Adası'na aktarılmadan önce yakındaki Abouzar açık deniz platformunda işleneceğini de sözlerine ekledi.
Tasnim'e göre İran'ın Hark Adası'nın 95 km güneybatısında bulunan Esfandiar'ın 500 milyon varilden fazla yerinde rezervi olduğu tahmin ediliyor.
İran'ın Körfez'de Katar, Suudi Arabistan ve Kuveyt ile paylaştığı bir dizi petrol ve doğalgaz sahası bulunuyor, ancak bunların geliştirilmesi için yürütülen planlar ABD yaptırımları nedeniyle gecikmiş durumda.
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