İran'dan sosyal medya şirketi Meta'ya faaliyet için 'temsilcilik' şartı
Ülkede eylül ayında genç bir kadının polis nezaretine alındıktan sonra hayatını kaybetmesi üzerine başlayan protesto gösterilerinin ilk günlerinde Meta'nın sahibi olduğu Instagram ve WhatsApp gibi en çok kullanılan sosyal medya ve mesajlaşma uygulamalarına kısıtlamalar getirilmişti.
İran, protestolar sonrasında erişim engeli getirilen Instagram ve WhatsApp gibi uygulamaların faaliyeti için, bu platformları bünyesinde bulunduran ABD merkezli Meta şirketinden 10 gün içerisinde resmi temsilcilik açmasını istedi.
İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin başkanlığını üstlendiği Ulusal Siber Alan Merkezi, Instagram, WhatsApp ve Facebook gibi sosyal medya ve mesajlaşma platformlarının sahibi Meta şirketine, ülkede temsilci belirleme ve bildirme yükümlülüklerini yerine getirmesi için resmi bir protesto yazısı gönderdi.
Söz konusu yazıda, İran yasalarına ve düzenlemelerine uymadığı ifade edilen Meta'ya, bünyesinde bulundurduğu platformların ülkedeki düzenlemelere uygun olarak, "istikrarlı bir şekilde faaliyet gösterebilmesi için resmi temsilcilik açılması dahil, gerekli önlemleri 10 gün içerisinde alması gerektiği" bildirildi.
İran'da Telegram, Facebook, Twitter ve YouTube gibi platformlara uzun süredir erişim engeli uygulanıyor.
Ülkede eylül ayında genç bir kadının polis nezaretine alındıktan sonra hayatını kaybetmesi üzerine başlayan protesto gösterilerinin ilk günlerinde WhatsApp ve Instagram gibi ülkede en çok kullanılan sosyal medya ve mesajlaşma ağlarına da kısıtlamalar getirilmişti. Buna rağmen İranlı kullanıcılar, şifre kırıcı programlarla (VPN) uygulamalara erişim sağlayabiliyor.
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, 7 Aralık'ta "Öğrenci Günü" münasebetiyle Tahran Üniversitesinde yaptığı konuşmada, internet kısıtlamalarının nedeninin, "düşmanların bu alan üzerinden ülkede güvensizlik oluşturmaya çalışması olduğunu ve durum normale döndükten sonra değişiklikler yapılacağını" söylemişti.
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