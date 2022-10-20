İran'dan tatbikat mesajı: Kamikaze İHA'lar test edildi

20 Ekim 2022 Perşembe, 11:49

İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun, Doğu Azerbaycan eyaletinde yer alan Aras bölgesindeki askeri tatbikatı devam ediyor.

Mehr'in aktardığına göre tatbikatta, hedefe dalış yaparak kendini imha eden kamikaze İHA'ları test edildi.

Yerli imkanlarla geliştirildiği kaydedilen kamikaze İHA'ların, senaryo gereği düşman hedeflerini başarıyla imha ettiği bildirildi.

Tatbikatta zırhlı ve topçu birlikler ile insansız hava araçları ve elektronik savaş birimlerinin yer aldığı biliniyor.

Devrim Muhafızları Kara Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Muhammed Pakpour, tatbikatın komşu ülkeler için tehdit olmadığını belirterek, “Bu tatbikat komşu ülkelere barış, dostluk ve istikrar düşmana ise sınırlarımızı koruyacağımız ve asla değiştirilemeyeceği mesajını veriyor” dedi.