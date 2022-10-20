İran'dan tatbikat mesajı: Kamikaze İHA'lar test edildi
İran Devrim Muhafızları, Aras bölgesinde gerçekleştirilen tatbikatta kamikaze İHA'ların test edildiğini duyurdu.
İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun, Doğu Azerbaycan eyaletinde yer alan Aras bölgesindeki askeri tatbikatı devam ediyor.
Mehr'in aktardığına göre tatbikatta, hedefe dalış yaparak kendini imha eden kamikaze İHA'ları test edildi.
Yerli imkanlarla geliştirildiği kaydedilen kamikaze İHA'ların, senaryo gereği düşman hedeflerini başarıyla imha ettiği bildirildi.
Tatbikatta zırhlı ve topçu birlikler ile insansız hava araçları ve elektronik savaş birimlerinin yer aldığı biliniyor.
Devrim Muhafızları Kara Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Muhammed Pakpour, tatbikatın komşu ülkeler için tehdit olmadığını belirterek, “Bu tatbikat komşu ülkelere barış, dostluk ve istikrar düşmana ise sınırlarımızı koruyacağımız ve asla değiştirilemeyeceği mesajını veriyor” dedi.
Video Haberler
- Şehir stresinden işte böyle kurtuldular
- O anlar saniye saniye kamerada
- Uludağ'da sonbahar güzelliği havadan görüntülendi
- Şırnak´ta bir gecede 9 bin 570 eve 'veli' ziyareti
- Beylikdüzü'nde kadınların minibüsteki kavgası kamerada
- Denizin ortasında balık tuttular
- Kışlık peynirler tezgahlardaki yerini aldı
- 4 dakikada hastaneye yetiştirdi
- Çocukları gibi seviyor
- AFAD gönüllüleri, bu kez eğitim için kolları sıvadı
En Çok Okunan Haberler
-
- Akşener’den Erdoğan’a ‘bunu yapma’ telefonu
- 'Korkaksın; bu akşam gelemeyeceksin...'
- AKP'de istifa depremi!
- Soylu'ya 'tek parmaklı komut'
- Cumhur İttifakı'na kötü haber
- 'Bu gerçek, o görüşmede de masaya kondu!'
- Kız öğrencilere çağdışı uyarı
- Anadolu Ajansı'ndan 'Erdoğan' sansürü
- AKP'li Taner Yıldız'dan maden faciası yorumu
- SGK harekete geçti: Bildirmeyene en az 6 bin 471 TL ceza