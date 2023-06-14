İran'dan terör gruplarına operasyon

Yayınlanma: 14.06.2023 - 13:22

Güncelleme: 14.06.2023 - 13:22

İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansına göre, Devrim Muhafızları Ordusu Kara Kuvvetleri komutanlarından Tuğgeneral Muhammed Taki Osanlu, bölgede güvensizliğe neden olan terör gruplarına karşı "tatbikat şeklinde" operasyona başladıklarını açıkladı.

Operasyonlar sonucunda bölgenin terör gruplarından arındırıldığını ifade eden Osanlu, "Bu terör kamplarının temizliği, onlardan son kişinin de yok olmasına kadar devam edecek" dedi.

İranlı komutan, "devrim karşıtı terörist gruplar" olarak nitelendirdiği terör gruplarına karşı bölge halkının kendilerine yardımcı olmasını istedi.

"PKK'NIN İRAN KANADI PJAK HEDEF ALINDI"

Öte yandan Devrim Muhafızları Ordusuna yakınlığıyla bilinen İran'ın "mashreghnews.ir" internet sitesinde operasyona ilişkin haberde, "silahlı grupların ülkeye sızması ve ülkede kaos çıkarmak amacıyla terörist gruplar tarafından ülkenin sınır şehirlerine büyük miktarda silah sokulmasının ardından Devrim Muhafızları Ordusunun terör örgütü PKK'nın İran kanadı PJAK'ın da aralarında olduğu terör gruplarının Kusalan tepelerindeki kamplarına top ve insansız hava araçlarıyla saldırılar düzenlediği" bilgisi verildi.

Son haftalarda bölgedeki Şahu Dağı çevresindeki tepelere terör örgütlerinin konuşlandığı ve operasyonlar sonucunda bu tepelerin terör unsurlarından arındırıldığı kaydedildi.