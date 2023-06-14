Rus basını duyurdu: 'Rusya, Suriye, Türkiye, İran...'

Yayınlanma: 14.06.2023 - 12:05

Güncelleme: 14.06.2023 - 12:05

Rus Ria Novosti haber ajansı, Rusya, Suriye, Türkiye ve İran dışişleri bakan yardımcılarının 21 Haziran'da Kazakistan'ın başkenti Astana'da bir araya geleceğini duyurdu.

Ria Novosti, "Rusya ve İran'ın, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ı, NATO üyesi Türkiye'nin ise siyasi ve silahlı muhalifleri desteklediği 12 yıllık iç savaşın ardından Suriye'nin geleceği görüşülecek" ifadesinde bulundu.

Dört ülkenin dışişleri bakanları 10 Mayıs'ta Moskova'da bir araya gelmişti. Rusya, görüşmenin yapıldığı dönemdeki bakan yardımcılarının Suriye-Türkiye ilişkilerini geliştirecek bir yol haritası hazırlamakla görevlendirileceğini açıklamıştı.