İsrail'den KKTC iddiası: 'İran ajanları...'

Yayınlanma: 10.12.2023 - 17:11

Güncelleme: 10.12.2023 - 17:19

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun ofisi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) Yahudilere ve İsraillilere yönelik suikast girişiminin olduğunu iddia edildi ve İran ajanlarının KKTC'yi sahne olarak kullandığını öne sürdü.

Reuters'ta yer alan habere göre, Netanyahu'nun ofisi tarafından yapılan açıklamada, adadaki İsraillilere ve Yahudilere karşı İran tarafından düzenlenen bir saldırıyı İsrail istihbarat servisi Mossad'ın engellemesine yardımcı olduğunu ve 7 Ekim'den beri bu tür komploların arttığını belirtti.

Açıklamada, İsrail'in, İran'ın Türkiye'nin kontrolündeki KKTC'yi "hem terörizm hedefleri için hem de operasyon ve geçiş alanı olarak" kullanmasından "rahatsızlık duyduğu" ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, Netanyahu'nun, Putin'e "Gazze'deki çifte vatandaş Rus rehinelerin kurtarılması" konusunda teşekkür ettiği iletilirken Rusya'nın İran ile olan işbirliğinin onaylamadığını dile getirdiği aktarıldı.

YUNAN BASINI: TERÖR SALDIRISI ÖNLENDİ

Yunanistan'da yayın yapan Kathimerini gazetesi, Kıbrıs Cumhuriyeti'nde geçtiğimiz ay gözaltına alınan iki İran vatandaşının İsrailli sivillere yönelik saldırı hazırlığında olduğunu iddia etti. "İsraillilere saldırı planlıyorlardı: Terör saldırısı önlendi" başlıklı haberde, gözaltında tutulan İranlıların, Devrim Muhafızları ile bağlantılı olduğu ileri sürüldü ve sınır dışı edilecekleri aktarıldı.

Söz konusu kişilerin, Güney Kıbrıs'ta yaşayan Yahudiler ile ilgili 'istihbarat topladığı' savunuldu.