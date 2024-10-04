Hamaney’den 5 yıl sonra ilk cuma namazı: "En hafif yanıtı verdik, gerekirse yine vuracağız"

Yayınlanma: 04.10.2024 - 12:04

Güncelleme: 04.10.2024 - 12:04

İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, beş yıl aradan sonra ilk kez Tahran'da Cuma namazı kıldırdı.

Hamaney, hutbesinde İran Silahlı Kuvvetleri'nin birkaç gün önce gerçekleştirdiği operasyonu övdü ve bunun "tamamen yasal ve meşru" olduğunu vurguladı.

Hamaney, "Görevlerimizi yerine getirirken ne acele ederiz ne de tereddüt gösteririz. En hafif yanıtı verdik, gerekirse yine vuracağız" ifadelerini kullandı.

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