Hamaney’den 5 yıl sonra ilk cuma namazı: "En hafif yanıtı verdik, gerekirse yine vuracağız"
İran’ın dini lideri Ayetullah Hamaney, Tahran'da kıldırdığı Cuma namazında, İran Silahlı Kuvvetleri'nin birkaç gün önce gerçekleştirdiği operasyonu "tamamen yasal ve meşru" olarak nitelendirdi.
İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, beş yıl aradan sonra ilk kez Tahran'da Cuma namazı kıldırdı.
Hamaney, hutbesinde İran Silahlı Kuvvetleri'nin birkaç gün önce gerçekleştirdiği operasyonu övdü ve bunun "tamamen yasal ve meşru" olduğunu vurguladı.
Hamaney, "Görevlerimizi yerine getirirken ne acele ederiz ne de tereddüt gösteririz. En hafif yanıtı verdik, gerekirse yine vuracağız" ifadelerini kullandı.
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