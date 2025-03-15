İran'ın Ankara Büyükelçisi'nden Suriye açıklaması

Yayınlanma: 15.03.2025 - 12:38

Güncelleme: 15.03.2025 - 12:38

İran'ın Ankara Büyükelçisi Mohammad Hassan Habibollahzadeh, medya kuruluşlarının temsilcileriyle iftarda bir araya geldi.

Büyükelçi Habibollahzadeh, Suriye'deki gelişmelerle ilgili soru üzerine, Suriye ile ilgili 3-4 temel politikaları olduğunu söyleyerek, "Bunlardan ilki, Suriye'nin toprak bütünlüğünün kesinlikle korunması gerektiğidir" dedi.

Büyükelçi, sözlerine şöyle devam etti:

"İkinci konu ise Suriye'deki siyasi süreçtir. Bu, şu anlama geliyor; Suriye'deki tüm etnik ve diğer (dinsel) grupların ve Suriye halkının hakları ve hukuklarına riayet edilmesidir. Bizler, Suriye halkının istediği her türden devlet ya da siyasi düzeni destekleriz. Buna ek olarak siyonist İsrail rejiminin ister geçmişte, ister yeni dönemde işgal ettiği bütün toprakların özgürleştirilmesi gerekir. Bunlar esasen Suriye politikamızın temelini oluşturan eksenler."

'İSTİŞARE İÇİNDE OLMAMIZ GEREKİYOR'

Büyükelçi Habibollahzadeh, bu süreçte Suriye'deki gelişmeleri yorumlama hususunda aceleci davranmayacaklarını söyleyerek şunları kaydetti:

"Bekleyeceğiz bakalım süreç nasıl ilerleyecek? Ne yazık ki Suriye'deki koşullar siyonist İsrail rejimi tarafından suistimal edilmiştir. (...) Biz İran olarak Suriye'nin yakın bir komşusu olmasak da oradaki güvensizlik Suriye'den Irak'a, Irak'tan İran'a geçer. Dolayısıyla en önemli şey, Suriye'nin güvenliğini korumaktır. Oradaki güvenlik, bölgede Türkiye, Irak, İran için çok önemlidir, bizi etkileyecektir."

Büyükelçi konuşmasının devamında, bölgede ortaya çıkan koşulların, tüm tarafları derinden etkilediğinin altını çizerek "Bölgemizdeki tüm halkların, ülkelerin güvenliği, istikrarı için istişare içinde olmamız gerekiyor" diye konuştu.

"TÜRKİYE'NİN ENDİŞELERİ GİDERİLSİN"

Büyükelçi Habibollahzadeh, Türkiye'nin Suriye politikasına ilişkin olarak da şu ifadeleri kullandı,

"Türkiye'nin önceki dönemde Suriye'de bazı güvenlik endişeleri vardı. Ümit ediyoruz ki yeni dönemde o güvenlik endişeleri giderilir. Özellikle son birkaç gündür orada cereyan eden olayları göz önünde bulundurarak, biz bu hususta Türkiye'deki değerli kardeşlerimizle devamlı istişare içindeyiz. Umut ediyoruz ki bu gelişmeler en iyi şekilde, herkesin hayrına olacak şekilde sonuçlansın."