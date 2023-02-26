İran'ın hipersonik seyir füzeleri geliştirdiği açıklandı

Yayınlanma: 26 Şubat 2023 - 09:57

Güncelleme: 26 Şubat 2023 - 09:57

İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun hipersonik seyir füzeleri geliştirdiğini açıkladı.

Hüseyin Selami, İran'ın alçak irtifada uçabilen yüksek hızlı seyir füzeleri geliştirmeyi hedeflediğini de belirtti.

İran'ın diğer askeri kabiliyetlerini de değerlendiren Selami, "Radarlar kullanarak yeryüzünden uyduları takip edebiliyor ve bizden binlerce kilometre uzakta hareket halindeki gemileri vurabiliyoruz" dedi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Emir Ali Hacızade de, İran'ın bin 650 kilometre menzile ulaşabilen Paveh adlı yeni bir uzun menzilli seyir füzesi geliştirdiğini duyurmuştu.

Hacızade, Kasım 2022'de yaptığı açıklamada İran'ın "tüm füze savunma sistemlerine" nüfuz edebilen kapasitede hipersonik bir balistik füze geliştirdiğini söylemişti.