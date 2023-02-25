İran yeni uzun menzilli seyir füzesini tanıttı: Tel Aviv'e rahatlıkla ulaşıyor

Yayınlanma: 25 Şubat 2023 - 13:40

Güncelleme: 25 Şubat 2023 - 13:53

İran devlet televizyonunda katıldığı bir programda konuşan Devrim Muhafızları Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Emir Ali Hacızade, "Yeni seyir füzesinin 1650 kilometre menzile sahip olduğunu" ifade etti.

Programda, füzenin fırlatıldığı ve ardından bir hedefi vurduğu görüntülere de yer verildi.

Hacızade, ayrıca "2020 yılında ABD tarafından öldürülen İranlı General Kasım Süleymani'nin intikamını alacaklarını" söyledi.

ARADAKİ MESAFE: 1000 KİLOMETRE

İran'ın uzun yıllardır İsrail ile derin bölgesel ve askeri rekabet içinde olduğu biliniyor. İran'ın füze teknolojisi İsrail güvenlik örgütleri tarafından yakından takip edilirken, İran'ın batı ucundaki topraklar ile İsrail'in başkenti Tel-Aviv arasında kuş uçuşu yaklaşık 1000 km. mesafe bulunuyor.