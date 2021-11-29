İranlı balıkçıları ABD donanması kurtardı

29 Kasım 2021 Pazartesi, 04:00

ABD Deniz Kuvvetleri Merkez Komutanlığı’ndan (NAVCENT) yapılan açıklamada donanma kargo gemisi Charles Drew’un gelen bir imdat çağrısından altı saat sonra yiyecek, su ve tıbbi bakımla olay yerine ulaştığı belirtilerek teknedeki iki balıkçının Umman’ın başkenti Maskat yakınlarındaki Umman sahil güvenlik gemisine nakledildiği kaydedildi.

RUSYA İLE GÖRÜŞME

Öte yandan yarı resmi ISNA haber ajansının bildirdiğine göre, Ali Bagheri Kani liderliğindeki İran müzakere ekibi, İran ile ABD ve Batılı güçler güçler arasında 2015 yılında imzalanan anlaşmayı canlandırmak için nükleer müzakerelerin yeniden başlamasından önce dün Viyana’da ikili ve üçlü görüşmeler gerçekleştirdi.