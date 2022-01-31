İranlı General Kaani'den Mesut Barzani'ye çağrı
İran Devrim Muhafızları'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı İsmail Kaani'nin, Irak'taki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) lideri Mesut Barzani'den "Şiiler arasındaki iç sorunların çözümünde rol oynamasını istediği" belirtildi.
Irak'taki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP Sözcüsü Mahmud Muhammed, Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi'ne yakınlığıyla bilinen Rudaw yayın kuruluşuna, Kaani ile Barzani arasında dün gerçekleştirilen görüşmeye dair açıklamalarda bulundu.
Muhammed, Kaani'nin Erbil'de Barzani'yi ziyaret ettiğini belirterek, "Talepleri her zaman Barzani'nin Şiiler arasındaki iç sorunların çözümünde rol oynaması olmuştur" ifadesini kullandı.
"ISRARCI" OLDUĞUNU İLETMİŞTİ
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ve Meclis Başkanı Muhammed Halbusi, bugün hükümet müzakereleri kapsamında Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr ile Necef'te görüşmüştü.
Kürt ve Sünni liderlerin Necef ziyaretinin nedeninin, "hükümet kurma sürecinde Sadr'ı, İran destekli Şii gruplarla yakınlaşmaya ikna etmek" olduğu iddia ediliyor. Irak merkezli "Ez-Zaman" gazetesinin Kaani-Barzani görüşmesine dair haberinde de "Barzani'nin, İranlı General'e cumhurbaşkanı adayı olarak Hoşyar Zebari isminde ısrarcı olduğunu ilettiği" aktarılmıştı.
Zebari'nin cumhurbaşkanı adaylığına, 2016 yılında Maliye Bakanı iken yolsuzluktan dolayı Meclis tarafından azledildiği gerekçesiyle karşı çıkılıyor. Bu kapsamda dün başkent Bağdat'ta bir grup aktivist Zebari'nin cumhurbaşkanlığı adaylığını protesto etmişti.
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