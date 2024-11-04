İranlı kadın hakkında yeni gelişme: 'Taciz'i protesto etmek için soyunmuştu

Yayınlanma: 04.11.2024 - 15:15

Güncelleme: 04.11.2024 - 15:15

İran'da Besic güçleri tarafından tacize uğradığı iddiasının ardından üniversite bahçesinde iç çamaşırlarına kadar soyunan ve sonra tutuklandığı iddia edilen İranlı kadın hakkında yeni bir gelişme yaşandı.

İran merkezli Farheekhtegan gazetesi, ismi ve kimliği açıklanmayan kadının, ülkedeki bir akıl hastanesinde tutulduğunu yazdı.

Ruh sağlığının yerinde olmadığı iddia edilen kadının, eğitim gördüğü üniversitede de bir sürü disiplin suçu olduğu öne sürüldü.

Kadının ayrıca, üniversitedeki diğer öğrencileri fiziksel ve zihinsel olarak çok rahatsız ettiği ileri sürüldü.

Azad Bilim ve Araştırma Üniversitesi Halkla İlişkiler Birimi Müdürü Sidamir Mahjoub, yaşanan olaya ilişkin şunları kaydetti:

"Öğrenci, saygısız bir eylemde bulunduktan sonra, üniversite güvenlik görevlisi ona müdahale ederek polise teslim etti. Daha sonra sağlık ekipleri tarafından muayene edilen kadının, ciddi zihinsel stres altında olduğu ve zihinsel bir bozukluğu bulunduğu belirtildi. Kadının, eski eşinden ayrılmasının yanı sıra iki çocuk annesi olduğu da söyleniyor. Kadın, zihinsel bozukluk nedeniyle sınıf arkadaşlarını ve öğretmenini video kaydına almış. Ardından, sınıftaki öğrenciler ve güvenlik personeli ile tartıştıktan sonra bahçeye inerek soyunmuş bir halde yürümeye başladığını öğrendim. Söylentilerin aksine herhangi bir güvenlik personeli veya polis tarafından tacize uğramadı. Bahçede defalarca uyarılmasına karşı dinlemediği için güvenlik güçleri gözaltına aldı. Karakolda tutulurken de fiziksel durumunun iyi olduğunu öğrendim. Kadının bu eylemi, üniversitede değil, İran toplumunda değil, dünyanın hiçbir kamusal alanında kabul edilemez ve mantıklı bir hareket değil. Bu tür eylemler, her şeyden önce öğrencilere ve üniversiteye saygısızlıktır."