İran bu olayı konuşuyor: Kadın, tacizi protesto etmek için soyundu!

İran dışındaki çeşitli haber kaynakları ve sosyal medya kanallarında yer alan haberlere göre, kimliği açıklanmayan kadın, Tahran Azad Bilim ve Araştırma Üniversitesi'nin içinde, başörtüsünü ve kıyafetlerini yırtan Besic güçleri tarafından taciz edilmişti.

Sosyal medya kanallarında yayınlanan videolarda, kadının protesto amacıyla kıyafetlerini çıkardığı ve sadece iç çamaşırlarıyla üniversitenin dışında oturduğu, daha sonra da yoldan geçenlerin şaşkın bakışları arasında meydan okurcasına sokakta yürüdüğü görülüyor.

İran'da zorunlu olan kıyafet yönetmeliğine göre kadınların kamusal alanda başörtüsü takması ve tüm vücut hatlarını kapatan bol kıyafetler giymesi gerekiyor.

İlk olarak İranlı öğrencilerin sosyal medya kanalı Amir Kabir bülteni tarafından yayınlanan görüntüler, Dadban hukuk işleri sosyal medya kanalı, Hengaw haklar grubu ve Iran Wire haber sitesi de dahil olmak üzere çok sayıda Farsça yayın organı tarafından yayınlandı.

In Iran, a student harassed by her university’s morality police over her “improper” hijab didn’t back down. She turned her body into a protest, stripping to her underwear and marching through campus—defying a regime that constantly controls women’s bodies. Her act is a powerful… pic.twitter.com/76ekxSK7bI