İranlı Tuğgeneral, cayrokopter kazasında öldü

İran’ın Sistan ve Belucistan eyaletinde, Devrim Muhafızları’na ait cayrokopterin askeri operasyon sırasında düşmesi sonucu üst düzey bir komutan ile pilot hayatını kaybetti.

İranlı Tuğgeneral, cayrokopter kazasında öldü
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İHA
Yayınlanma: 04.11.2024 - 14:21

İran’ın Sistan ve Belucistan Eyaleti’nde Devrim Muhafızları’na ait hava aracı kaza yaptı.

Devrim Muhafızları Ordusu Kara Kuvvetleri Komutanlığı tarafından yayınlanan bildiride, “Devrim Muhafızları Kara Kuvvetleri’ne ait hafif motorlu hava aracı (cayrokopter), ülkenin güneydoğusundaki Sirkan sınır bölgesinde gerçekleştirilen askeri operasyon sırasında kaza yaptı. Olayda DMO Gülistan eyaleti Ninova Birliği Komutanı Tuğgeneral Hamid Mazenderani ve Pilot Hamed Cendegi hayatını kaybetti” ifadeleri kullanıldı.


Etiketler: #İran Devrim Muhafızları #İran

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