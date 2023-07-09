İranlı kadın şarkı söyleme yasağını camide protesto etti

İran’da bir kadın şarkı söyleme yasağını camide şarkı söyleyerek protesto etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.07.2023 - 13:11
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İran’da kadınların şarkı söyleme yasağıyla ilgili sıra dışı bir protesto gerçekleştirildi.

İsfahan’da bir kadın, şarkı söyleme yasağını camide şarkı söyleyerek protesto etti.

Güvenlik görevlisi kadını engellemeye çalıştı ancak kadın şarkısını seslendirmeye devam etti.

O anlar sosyal medyada gündem oldu.


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