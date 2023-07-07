İsrail'de emniyet müdürü istifa etti: Protestolar alevlendi

Yayınlanma: 07.07.2023 - 13:59

Güncelleme: 07.07.2023 - 14:02

İsrail’in finans ve teknoloji başkenti Tel Aviv’in polis şefi çarşamba günü istifa ettiğini duyurdu. Türkiye’deki Emniyet Müdürü’ne benzer bir rütbesi olan polis şefi Ami Eshed’in istifa açıklamasından kısa bir süre sonra İsrail bayrakları taşıyan ve "demokrasi" sloganları atan yüzlerce protestocu Tel Aviv'de eylem düzenledi. Göstericilerin bir kısmı bir ana otoyolu kapattı, çevreyi ateşe verdi ve atlı polislerle karşı karşıya geldi.

İstifasının gerekçesini Netanyahu hükümetinden polise siyasi müdahalede bulunulması olarak açıklayan polis şefi Ami Eshed, kabineden hükümet karşıtı göstericilere karşı aşırı güç kullanılması konusunda baskı yapıldığını belirtti.

Tel Aviv polis şefi konuşmasında, ülke çapındaki hükümet karşıtı protestolar düzenleyen göstericilere karşı sert önlemler alınmasını talep eden aşırı sağcı Savunma Bakanı Itamar Ben-Gvir’i istifasının gerekçesi olarak gösterdi.

Polis şefi, iç savaşı önlemek için ağır bedel ödediğini söyledi. İsrail televizyonlarından canlı olarak verilen açıklamasında “tüm kuralları çiğneyen ve profesyonel karar alma sürecine açıkça müdahale eden” bakanlık kademesinin beklentilerini karşılayamadığını söyleyerek, “Her protestonun sonunda Ichilov'un (Tel Aviv hastanesi) acil servisini dolduracak orantısız güç kullanabilirdim. Bu beklentileri kolayca karşılayabilirdim" ifadelerini kullandı.

Ülkenin dört bir yanında düzenlenen gösterilerin Batı Kudüs'te Başbakan Binyamin Netanyahu'nun konutunun yakınında bulunan Paris Meydanı çevresinde yoğunlaştığı aktarıldı.

İsrail medyasında yer alan haberlere göre, hükümet karşıtı protesto grupları ülke çapında yaklaşık 30 noktada harekete geçti. 15'i Tel Aviv'de olmak üzere en az 25 kişi polis tarafından gözaltına alındı.