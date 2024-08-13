UEFA listesinden çıkarılmıştı: Umut Bozok'un menajerinden Abdullah Avcı'ya sert sözler!

Süper Lig ekibi Trabzonspor'un oyuncusu Umut Bozok ile Mislav Orsic, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Rapid Wien mücadelelerinin listesinden çıkarılmıştı. Umut Bozok'un menajeri konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.08.2024 - 10:47
UEFA listesinden çıkarılmıştı: Umut Bozok'un menajerinden Abdullah Avcı'ya sert sözler!
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Umut Bozok'un menajeri sosyal medyadan yaptığı paylaşımla, Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'ya büyük tepki gösterdi.

"FUTBOLCULARININ KARİYERİNİ BİTİREN BİRİ"

27 yaşındaki futbolcunun menajeri Olivier Davo, "Kendisinin bir teknik direktör olduğunu söyleyemeyiz. O, futbolcularının kariyerini bitiren biri. Trabzonspor ise büyük bir kulüp, onun tam tersi" dedi.

UEFA LİSTESİNDEN ÇIKARILMIŞTI

Umut Bozok ile Orsic, Rapid Wien maçları için UEFA'ya verilen listeden çıkartılmıştı. Orsic'in menajerinin ise yakın zamanda yönetimle bir görüşme yapacağı öğrenildi.


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