UEFA listesinden çıkarılmıştı: Umut Bozok'un menajerinden Abdullah Avcı'ya sert sözler!
Süper Lig ekibi Trabzonspor'un oyuncusu Umut Bozok ile Mislav Orsic, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Rapid Wien mücadelelerinin listesinden çıkarılmıştı. Umut Bozok'un menajeri konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı.
Umut Bozok'un menajeri sosyal medyadan yaptığı paylaşımla, Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'ya büyük tepki gösterdi.
"FUTBOLCULARININ KARİYERİNİ BİTİREN BİRİ"
27 yaşındaki futbolcunun menajeri Olivier Davo, "Kendisinin bir teknik direktör olduğunu söyleyemeyiz. O, futbolcularının kariyerini bitiren biri. Trabzonspor ise büyük bir kulüp, onun tam tersi" dedi.
UEFA LİSTESİNDEN ÇIKARILMIŞTI
Umut Bozok ile Orsic, Rapid Wien maçları için UEFA'ya verilen listeden çıkartılmıştı. Orsic'in menajerinin ise yakın zamanda yönetimle bir görüşme yapacağı öğrenildi.
Umut Bozok haberleri Mislav Orsic haberleri abdullah avcı haberleri trabzonspor haberleri uefa avrupa ligi haberleri Rapid Wien haberleri
Spor Haberleri
- Menajerinden Avcı'ya sert sözler!
- Kayıp olduğu açıklanmıştı: Cephas'tan paylaşım!
- Eski Galatasaraylıya Süper Lig'den sürpriz talip!
- Olimpiyatların güzellikleriyle konuşulan sporcuları!
- Milli yıldız seçimini yaptı!
- Paris 2024 Paralimpik Oyunları ne zaman başlayacak?
- Beşiktaşlı oyuncuya Yunan kancası!
- İspanyol oyuncudan Liverpool kararı!
- Borussia Dortmund yeni transferi resmen açıkladı!
- Tuncay Şanlı transfer için mevki verdi!
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Nedenini sorma, adamı cumhurbaşkanı seçiyoruz'
- Sokak röportajı veren kadın tutuklandı!
- 'Ekonomi stagflasyona gidiyor'
- Akademisyenlerin tartışması karakolda bitti
- Saldırıyı da canlı yayınladı!
- Şırnak’ta saldırı
- Bakan Tekin’in açıklaması büyük tepki çekti
- O cani için karar çıktı!
- Partililer sert eleştirilerle ayrıldığını açıkladı!
- Volkan Demirel'den Fenerbahçe'ye transfer önerisi