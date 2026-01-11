İranlı oyuncu dünyaya seslendi: Uluslararası desteğe ihtiyacımız var

İran asıllı İngiliz dizi ve sinema oyuncusu Nazanin Boniadi, İran’daki protestolara ilişkin “çok, çok korktuğunu” söyledi.

Boniadi, ülkede yaşanan protestoların ardından uluslararası topluma çağrıda bulundu.

Sky News’e konuşan Boniadi, İran’da yaşayan 92 milyon insanı derinden önemsediğini belirterek, pek çok kişinin rejime karşı sokaklara çıkarak büyük bir cesaret gösterdiğini ifade etti.

Homeland ve How I Met Your Mother dizilerindeki rolleriyle tanınan oyuncu, İran’daki göstericilerin ağır baskı ve risk altında olduğunu vurguladı.

Boniadi, protestocuların yalnız bırakılmaması gerektiğini belirterek, uluslararası desteğin hayati önemde olduğunu söyledi.

Boniadi, “Şu anda uluslararası desteğe ihtiyacımız var. En son isteyeceğimiz şey, insanların bu desteğin geleceğine inanarak sokaklara çıkması ve ardından bu desteğin hiç gelmemesi” dedi.

Oyuncu, uluslararası toplumun sessiz kalmasının İran’daki muhalifler için daha büyük bir tehlike yaratacağı uyarısında bulunarak, siyasi ve diplomatik baskının artırılması çağrısı yaptı.

NE OLMUŞTU?

İran'da 28 Aralık 2025'te ülkedeki yerel para biriminin döviz karşısındaki yüksek değer kaybı ve ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın başlattığı protestolar, ülkenin birçok kentine yayıldı.

Gösterilerde ölen ya da yaralananlara ilişkin resmi açıklama yapılmazken, İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), 10 Ocak'ta (gösterilerin 14. gününde) yayımladığı raporda, 37'si emniyet görevlisi ve 4'ü sağlık çalışanı olmak üzere 116 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 600'ü aşkın kişinin yaralandığını, 2 bin 638 kişinin de gözaltına alındığını belirtmişti.

İran'ın başkenti Tahran'da 8 Ocak'ta şiddetlenen protestolar sırasında çıkan olaylarda protestocular arasındaki gruplar tarafından çok sayıda otobüs ve ambulansın yanı sıra 24 ev, 25 cami ve 2 hastane ile 26 bankanın da aralarında olduğu kamu binalarının kundaklandığı ve tahrip edildiği açıklanmıştı.

Tahran yönetimi internet erişimini engellerken, ülke içinde ve Avrupa’daki bazı İran Büyükelçilikleri önünde rejim karşıtı gösteriler devam ediyor.