İranlı rap şarkıcısı Toomaj Salihi kimdir? Toomaj Salihi neyle suçlanıyor?

27 Kasım 2022 Pazar, 16:00

İran'da, 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin "ahlak polisi" İrşad devriyeleri tarafından öldürülmesi nedeniyle protestoların başlamasından bu yana 2 binden fazla kişi suçlandı. Suçlananlar arasında rap şarkıcısı Toomaj Salihi'de yer aldı.

TOOMAJ SALİHİ KİMDİR?

Toomaj Salihi, 2000 yılında İran'ın Gerd Bisheh bölgesinde doğdu. İranlı bir hip hop sanatçısı olan Toomaj Salihi hükümeti eleştiren şarkıları ile tanınıyor. İran güvenlik güçleri Salihi'yi 12 Eylül 2021'de İsfahan'daki evinde tutukladı .'Rejim aleyhinde propaganda yapmak' ve 'yüksek liderlik otoritesine hakaret'le suçlandı. 21 Eylül'de tutuksuz yargılanmak üzere kefaletle serbest bırakıldı. 23 Ocak 2022'de Shahin Shahr İslam Devrim Mahkemesi, Salihi'yi altı ay hapis ve para cezasına çarptırdı.

TOOMAJ SALİHİ NEYLE SUÇLANIYOR?

Salihi, 30 Ekim 2022'de Mahsa Amini protestoları sırasında tekrar tutuklandı.

AFP'nin haberine göre, İran yargısına göre Salihi, İran'ın en ciddi suçlarından biri olan "yeryüzünde yolsuzluk" ile suçlandı.

Yargının Mizan Online sitesine göre, merkez vilayetin yargı şefi Assadollah Jafari, "Duruşma henüz başlamadı ancak Toomaj Salihi'ye karşı suçlama taslağı hazırlandı ve İsfahan'daki mahkemeye geri gönderildi" dedi.

Salihi ayrıca "internette yalan yaymak, devlete karşı propaganda yapmak, İran'a düşman bir hükümetle işbirliği içinde güvenliği bozmak amacıyla yasadışı gruplar kurmak ve yönetmek" ve "halkı şiddete teşvik etmekle" suçlandı.

ABD merkezli bir insan hakları grubu Toomaj Salihi'nin duruşması hakkında Twitter'da "kendi seçtiği avukat olmadan duruşma başladı ve ailesinin hayatı ciddi risk altında" paylaşımında bulundu.

İranlı yetkililer, Mahsa Amini'nin ölümü üzerine başlayan gösterileri "ayaklanma" olarak adlandırıyor ve İran'ın Batılı "düşmanları" tarafından teşvik edildiklerini söylüyor.