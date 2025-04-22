Mısır'dan İsrail'e uyarı: Lübnan'ın güneyinden tamamen çekilmeli

Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinden tamamen çekilmesi gerektiğini belirtti.

Mısır'dan İsrail'e uyarı: Lübnan'ın güneyinden tamamen çekilmeli
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AA
Yayınlanma: 22.04.2025 - 17:40

Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati, Lübnanlı mevkidaşı Yusuf Recci'yle başkent Kahire'de bir araya geldi.

Abdulati, ülkesinin, Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn ve Başbakan Nevvaf Selam'ın güvenlik ve istikrarın yeniden sağlanması, halkın taleplerinin karşılanması kapsamında sarf ettiği çabaları desteklediğini vurguladı.

Ayrıca Mısır'ın İsrail'in Lübnan'a yönelik tüm saldırılarını kınadığının altını çizen Abdulati, ülkesinin Lübnan'ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne zarar verilmesini reddettiğini aktardı.

Abdulati, saldırıların sonlandırılması, İsrail güçlerinin Lübnan'ın güneyinde işgal ettikleri mevzilerden ivedilikle ve tamamen çekilmesinin yanı sıra 1701 sayılı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararının, Lübnan'ın egemenliğini, birliğini, güvenliğini ve istikrarını koruyacak şekilde "ayrım yapılmaksızın" uygulanması gerektiğinin altını çizdi.

Mısırlı Bakan, ülkesinin Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta varılan ateşkes anlaşmasına yeniden uyulmasına ilişkin Katar'la işbirliği, ABD'yle koordinasyon içerisinde çaba sarf etmeyi sürdürdüğünü sözlerine ekledi.


Etiketler: #Mısır #israil

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