İrlanda, aile tanımı değişikliğine 'hayır' dedi

İrlanda Anayasası'nda ailenin tanımı ve kadınların evdeki rolü ile ilgili değişiklik yapılmasını öngören düzenleme referandumda reddedildi. Başbakan Varadkar sonuca saygı duyacaklarını söyledi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.03.2024 - 10:49
İrlanda, aile tanımı değişikliğine 'hayır' dedi
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İrlanda Cumhuriyeti'nde yapılan referandumda seçmenlerin çoğu Anayasa değişikliğine "Hayır" dedi. Buna göre, referanduma katılan seçmenlerin yüzde 67,7'si Anayasa'daki aile tanımının evliliğe dayanmayan birlikteliklerin de dahil edilecek şekilde değiştirilmesine karşı çıktı. Anayasa'da kadınların evdeki rolüyle ilgili ifadelerin yeniden düzenlenmesine de seçmenlerin yüzde 73,9'u "Hayır" oyu verdi. 

BBC'nin aktardığına göre, bu, İrlanda'da yapılan bir referandumda kayıtlara geçen en yüksek "Hayır" oyu oldu. Dün akşam ilk olarak Anayasa'da ailenin tanımıyla ilgili değişiklik yapılmasını öngören referandumun sonuçları açıklandı. Bu referandumda en yüksek "Hayır" oyunu yüzde 80 ile Donegal verdi. Yalnızca başkent Dublin'in güney doğusundaki Dún Laoghaire'de çoğunluk aile tanımının değiştirilmesi lehine oy kullandı. 

BAŞBAKAN: İNSANLARI İKNA ETMEKTE BAŞARISIZ OLDUK

8 Mart Cuma günü, Dünya Kadınlar Günü'nde düzenlenen referanduma katılım oranı ise yüzde 44,4'te kaldı. İrlanda Cumhuriyeti'nde en son kürtaj hakkına ilişkin 2018'de yapılan referandumda katılım oranı yüzde 64,1 olarak kayıtlara geçmişti. 

İrlanda Başbakanı Leo Varadkar, sonuçların açıklanmasından önce yaptığı açıklamada, her iki referandumdan da "Hayır" sonucunun çıkacağının "açık" olduğunu söylemişti. İrlanda hükümetinin sonucu kabul ettiğini ve buna 'tamamen saygı duyacağını' belirten Varadkar, "Hükümetin başı olarak ve hükümet adına, bu sonucun sorumluluğunu kabul ediyoruz. İnsanların çoğunluğunu "Evet" oyu vermeleri için ikna etmek bizim sorumluluğumuzdu. Bunda başarısız olduğumuz açık" ifadelerini kullandı.

Varadkar, referandum öncesi yaptığı açıklamada da oylamadan "Hayır" kararı çıkmasının "geriye doğru bir adım" olacağını söylemiş, bunun evli olmayan çiftlere yanlış bir mesaj vereceğinin ve kadınlarla ilgili "oldukça eski moda bir dili" sürdüreceğinin altını çizmişti.


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