İrlanda, Türkiye ve Suriye'deki depremzedelere 100 tondan fazla insani yardım gönderdi

Yayınlanma: 17 Şubat 2023 - 09:51

Güncelleme: 17 Şubat 2023 - 10:38

İrlanda, acil durum stoklarından Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için 100 tondan fazla yardım malzemesinin hava yoluyla Adana'daki İncirlik Hava Üssü'ne nakledildiğini açıkladı.

Yardım değerinin 800 bin euro değerinde olduğu belirtilen açıklamada, 700 çadır, 9 bin termal battaniye, 3 bin güneş lambası, 3 bin hijyen kiti, 3 bin mutfak seti ve 3 bin su damacasının yardım paketinde olduğu kaydedildi.

Malzemelerin, depremden etkilenen 42 bin kişiye ulaştırılmasını hedefleyen Irish Aid ortakları Concern ve Goal tarafından dağıtılacağı belirtildi.

İrlanda Başbakanı Leo Varadkar, "Bu, İrlanda'nın Hızlı Müdahale Girişimi kapsamında bugüne kadar yapılan en büyük acil durum stoku sevkiyatı olup, Türkiye ve Suriye'deki yıkımın boyutunu yansıtmaktadır. Ölü sayısı artmaya devam ediyor ve yüz binlerce kişi dayanılmaz koşullara katlanırken sevdiklerinin yasını tutuyor. Hayatta kalanların çoğu sıfırın altındaki sıcaklıklarda arabalarda ya da derme çatma barınaklarda uyuyor. İrlanda'nın hazır stoklarından gelen bu acil durum malzemeleri, hayati önem taşıyan barınma, su ve hijyen ihtiyaçlarını karşılayarak acil destek sağlayacaktır" dedi.

Varadkar, "Bu hava ikmali, İrlanda'nın İrlandalı STK'lara, Suriye Sınır Ötesi Fonu'na ve Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu'na kısa süre önce duyurduğu mali yardımı tamamlayıcı niteliktedir" diye ekledi.

"KÖTÜ DURUMU ANLAMAK ÇOK ZOR"

Uluslararası Kalkınma ve Diasporadan sorumlu Devlet Bakanı Seán Fleming ise "Yıkımın boyutlarını ve birçoğu ailelerini, evlerini ve tüm mal varlıklarını tek bir gecede kaybeden hayatta kalanların içinde bulunduğu kötü durumu anlamak çok zor. Bu hava ikmali, bir felaket meydana geldiğinde hızlı bir şekilde müdahale edebilmemiz için İrlanda'nın acil durum malzemelerini önceden depolamış olmasının değerini vurgulamaktadır. Bu aynı zamanda uluslararası işbirliğinin de mükemmel bir örneğidir. İrlanda hükümeti, BM ortaklarımız, AB İnsani Yardım ve Sivil Koruma Departmanı (ECHO) ve İrlanda'nın STK ortakları arasındaki yakın koordinasyon ve güçlü ortaklıklar bugün bu hava ikmalini mümkün kılmıştır" diye konuştu.

Yardım sevkıyatının, İrlanda'nın depremlere karşı ayırdığı 10 milyon euroluk ödeneğin bir parçası olduğu, nakit yardımı, gıda dışı acil ihtiyaç maddeleri ve barınak sağlanmasına odaklanılacağı da bildirildi.