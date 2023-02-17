Hatay'da depremde zarar gören araçlar, araba mezarlığına götürüldü

İHA
17 Şubat 2023 Cuma, 09:36
<p>Hatay'da yıkılan binaların ve seken taşların altına kalan arabalar çekilerek toplu araç mezarlığına götürülüyor.</p>

Hatay'da yıkılan binaların ve seken taşların altına kalan arabalar çekilerek toplu araç mezarlığına götürülüyor.

<p>Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 2 büyük deprem, Hatay'da büyük bir yıkıma neden oldu. Deprem esnasından yıkılan binaların altında ve çevresinde bulunan binlerce araç, kullanılamaz hale geldi.</p>

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 2 büyük deprem, Hatay'da büyük bir yıkıma neden oldu. Deprem esnasından yıkılan binaların altında ve çevresinde bulunan binlerce araç, kullanılamaz hale geldi.

<p>Deprem sonrasında yıkılan binaların altında kalan veya seken taş gibi cisimlerin kullanılamaz hale getirdiği araçlar çekici yardımıyla taşınarak araç mezarlığına getiriliyor.</p>

Deprem sonrasında yıkılan binaların altında kalan veya seken taş gibi cisimlerin kullanılamaz hale getirdiği araçlar çekici yardımıyla taşınarak araç mezarlığına getiriliyor.

<p>Çok sayıda arabanın hurdaya döndüğü depremin ardından, toplu araç mezarlığı havadan görüntülendi.</p>

Çok sayıda arabanın hurdaya döndüğü depremin ardından, toplu araç mezarlığı havadan görüntülendi.

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