İrlanda'da genel seçim: İktidar ortakları meclis çoğunluğunu kaybetti

Yayınlanma: 03.12.2024 - 09:29

Güncelleme: 03.12.2024 - 09:29

Ülkede 29 Kasım'da yapılan erken genel seçimler sonucunda 174 sandalyeli parlamentonun alt kanadı Dail'de en büyük grubu 2020 seçimlerinin de birincisi olan Fianna Fail oluşturdu.

Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Savunma Bakanı Micheal Martin liderliğindeki Fianna Fail, milletvekili sayısını 10 artırarak 48 milletvekili çıkardı.

Başbakan Simon Harris'in partisi Fine Gael, 2020'deki gibi tekrar üçüncü oldu ve milletvekili sayısını 35'ten 38'e yükseltti.

Seçimde ikinci olan ve İrlanda'nın birliğini savunan Sinn Fein'in milletvekili sayısı ise 37'den 39'a yükseldi.

İktidarın küçük ortağı Yeşiller Partisinin 12 olan milletvekili sayısı 1'e düştü. İşçi Partisi ve Sosyal Demokratlar 11'er milletvekili kazanırken 16 bağımsız aday da meclise girmeye hak kazandı.

Geçen yıl kurulan Yüzde 100 Çözüm Partisi ise 1 milletvekilini meclise sokmayı başardı.

Ülkede kayıtlı 3,4 milyon seçmenden yüzde 59,7'sinin sandığa gittiği seçimde 1923'ten beri en düşük katılım yaşandı.

Seçim sonucunda Sağlık Bakanı Stephen Donelly, Kültür, Turizm, Sanat, Spor, Medya ve Gaeltach Bölgesinden Sorumlu Bakan Catherine Martin ile Çocuk, Eşitlik, Engelliler, Entegrasyon ve Gençlikten Sorumlu Devlet Bakanı Anne Rabbitte ise Dail'deki sandalyesini kaybeden bakanlar oldu.

Sonuçlara göre, koalisyon ortakları çoğunluk için gereken 88 sandalyeye ulaşamadı ve 87 sandalyede kaldı.

Koalisyon için kilit parti konumuna gelen İşçi Partisi lideri Ivana Bacik, hükümet kurmadan önce soldaki partilerden Sosyal Demokratlar ve Yeşiller Partisiyle bir yol haritası çizmek için görüşeceğini açıkladı.