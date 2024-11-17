İngiltere evinde İrlanda'yı farklı mağlup etti!
İngiltere, Uluslar B Ligi'nde İrlanda'yı 5-0 mağlup ederek A Ligi'ne yükseldi.
UEFA Uluslar B Ligi 6. Hafta maçında İngiltere ile İrlanda Cumhuriyeti karşı karşıya geldi. Wembley'de oynanan mücadeleyi ev sahibi İngiltere 5-0'lık skorla kazandı.
İlk yarısı 0-0 biten maçta İrlanda, 51. dakikada Liam Scales'in gördüğü ikinci sarı kartla 10 kişi kaldı.
İngiltere'ye galibiyeti getiren golleri 53. dakikada penaltıdan Harry Kane, 56. dakikada Anthony Gordon, 58. dakikada Connor Gallagher, 76. dakikada Jarrod Bowen ve 79. dakikada Taylor Harwood-Bellis kaydetti.
Bu sonucun ardından İngiltere, 15 puanla A Ligi'ne yükseldi. İrlanda ise 6 puanla grup 3'üncüsü oldu.
Etiketler: #ingiltere #İrlanda Cumhuriyeti #UEFA Uluslar B Ligi
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