İrlanda'dan İsrail'e tepki: 'Olağanüstü tehlikeli...'

Yayınlanma: 24.09.2024 - 15:43

Güncelleme: 24.09.2024 - 15:43

İrlanda Başbakanı Simon Harris, CNN International televizyonundan Cristiane Amanpour'a verdiği röportajda, İsrail'in Lübnan'daki saldırılarının "olağanüstü tehlikeli bir duruma yol açtığı" değerlendirmesinde bulundu.

İrlanda Başbakanı Harris, "Orta Doğu'daki savaş açısından potansiyel olarak yıkıcı ikinci bir cephenin açıldığını gördük" ifadesini kullandı.

Bu saldırılarda Lübnan'daki sivillerin hedef alındığını vurgulayan Harris, "Burada terörizme karşı hedefe yönelik bir yanıt görmüyoruz" diye konuştu.

İsrail'in Lübnan'daki saldırılarında ölenler arasında çocukların olduğuna ve çok sayıda kişinin de yaralandığına işaret eden Harris, "Dolayısıyla ne yazık ki uluslararası hukukun çiğnenmesi ve sivillerin korunmasına yönelik angajman kuralları hiçe sayılarak bir kez daha bütünüyle göz ardı ediliyor" dedi.

Harris, Lübnan'daki İrlandalı barış gücü askerlerinin güvende olduğunu ancak kendilerini savunma ve koruma kabiliyetine sahip olmayan siviller konusunda endişe duyduğunu dile getirdi.

İrlanda Başbakanı, "Bu hafta burada Birleşmiş Milletlerde (BM) gerilimi azaltmayı konuşuyor olmamız gerekirken bunun yerine gerilimin tırmandığı bir ortamda BM Genel Kurulu'nda bir araya geleceğiz" ifadesini kullandı.