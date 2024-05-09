İrlanda’da öğrenciler kazandı: Üniversite İsrailli şirketlerle bağlarını koparıyor

Yayınlanma: 09.05.2024 - 15:30

Güncelleme: 09.05.2024 - 15:30

Avrupa’nın önde gelen üniversitelerinden olan Dublin Trinity Koleji öğrencileri, çarşamba gecesi, kampüste çadır kurarak sürdürdükleri eylemleri için zafer ilan etti.

Üniversiteden yapılan açıklamada, yönetimin protestocularla bir anlaşma yaptığı ifade edilirken şu sözlere yer verildi: "Trinity Koleji, işgal altındaki Filistin topraklarında faaliyet gösteren ve Birleşmiş Milletler kara listesinde yer alan İsrailli şirketlere yapılan yatırımları geri çekme işlemini tamamlayacaktır.”

PROTESTOLAR 3 MAYIS’TA BAŞLAMIŞTI

Trinity Koleji’ndeki protestolar, İsrail’in Gazze’yi işgaline tepki olarak ABD, Avrupa ve Hindistan'da düzenlenen eylemlerlee benzer şekilde, Filistin yanlısı protestocuların 3 Mayıs'ta, üniversite meydanına düzinelerce çadır kurmasıyla başladı.

İrlanda başkentinin merkezinde yer alan kampüs protestoların ardından halka kapatıldı. Protestolar, kampüste sergilenen Ortaçağ’dan kalma el yazması Kells Kitabı'nın da ziyarete kapatılması nedeniyle üniversiteye tahmini 350 bin euro (12 milyon TL) gelir kaybına mal oldu.

Öğrenci gazetesi Trinity News'in editörlerinden Ruby Topalian, "Bence bu gelir kaybı, zaferimiz için oldukça önemliydi" dedi.

DEKAN ÖĞRENCİLERE TEŞEKKÜR ETTİ

İrlanda’da polis, ABD polisinin aksine protestoyu engelleyen herhangi bir girişimde bulunmadı. Öğrencilerle görüşmeleri yürüten dekan Eoin O'Sullivan, öğrencilere katılımları için teşekkür etti.

Öğrenciler ve üniversite yönetimi arasındaki anlaşma, İsrail'in Refah'a yönelik saldırısının uluslararası düzeyde kınandığı ve RTE News’in haberine göre İrlanda, İspanya ve diğer AB ülkelerinin 21 Mayıs'ta Filistin devletini resmen tanımayı düşündükleri bir dönemde gerçekleşti.