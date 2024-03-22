İrlanda'dan Gazze çağrısı: Güçlü ve birleşik AB sesine ihtiyaç var

İrlanda Başbakanı Leo Varadkar, Avrupa Birliği (AB) üyesi 27 ülkenin, Gazze'de acil insani ateşkes çağrısında bulunma konusunda mutabık kalmasını umduğunu belirterek, "Orta Doğu'daki krizde güçlü ve birleşik AB sesine ihtiyacımız var" dedi.

AA
Yayınlanma: 22.03.2024 - 10:19
İrlanda'dan Gazze çağrısı: Güçlü ve birleşik AB sesine ihtiyaç var
Abone Ol google-news

Varadkar, AB Liderler Zirvesi'nin girişinde yaptığı açıklamada, Gazze konusuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

AB'nin, insani ateşkes çağrısının nasıl yapılacağı konusunda henüz tam mutabakata varmadığına işaret eden Varadkar, ilerlemenin uzak olmadığını ancak Avusturya ve Çek Cumhuriyeti'nin bu çağrıyı desteklemesi için hala ikna edilmesi gerektiğini kaydetti.

Varadkar, "Orta Doğu'daki krizde güçlü ve ortak AB sesine ihtiyacımız var. Bu toplantıdan, AB olarak (üyelerin) 27'sinin birden, iki devletli çözüme yol açacak acil insani ateşkes çağrısında bulunacağı bir sonuç çıkmasını umuyorum" dedi.

Varadkar toplantıda, ülkesinin Gazze halkının toplu cezalandırmaya tabi tutulamayacağı mesajını tekrarlayacağını bildirdi.

Gazze'de acil ateşkes, esirlerin koşulsuz serbest bırakılması ve yardımların büyük ölçüde arttırılması çağrısında bulunmayı sürdüreceklerinin altını çizen Varadkar, şu değerlendirmede bulundu:

"İsrail, 1 milyondan fazla Filistinlinin güvenlik için kaçtığı Refah'ta kara harekatı başlatmamalı. Gazze'ye deniz ve hava yoluyla daha fazla yardım ulaştırılmasına yönelik son girişimler önemlidir ancak yaklaşmakta olan kıtlığın sona erdirilmesi için Gazze'ye kara yoluyla daha fazla yardımın girmesine izin verilmesi hayati önem taşımaktadır."


İrlanda haberleri gazze haberleri

İlgili Haberler

İrlanda Başbakanı Varadkar'dan istifa kararı

İrlanda Başbakanı Varadkar'dan istifa kararı
Cillian Murphy'den Roy Keane'e büyük övgü: 'Hiçbir İrlandalı...'

Cillian Murphy'den Roy Keane'e büyük övgü: 'Hiçbir İrlandalı...'
İrlandalı şarkıcı Sinead O’Connor’ın varislerinden Trump'a tepki

İrlandalı şarkıcı Sinead O’Connor’ın varislerinden Trump'a tepki
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Erdoğan'dan emekliye promosyon açıklaması

Erdoğan'dan emekliye promosyon açıklaması
Günlük burç yorumları: 22 Mart 2024 Cuma Balık burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 22 Mart 2024 Cuma Balık burcu yorumu
Murat Kurum'dan ikinci 'malvarlığı' açıklaması: Bir evi unutmuş!

Murat Kurum'dan ikinci 'malvarlığı' açıklaması: Bir evi unutmuş!
Doğum oranlarında hızlı düşüş: Gelecekteki nüfus tahminleri değişiyor

Doğum oranlarında hızlı düşüş: Gelecekteki nüfus tahminleri değişiyor
Son Dakika: Murat Kurum malvarlığının listesini açıkladı

Son Dakika: Murat Kurum malvarlığının listesini açıkladı
‘Adalet’ tişörtüyle Erdoğan mitingine girmek istedi gözaltına alındı

‘Adalet’ tişörtüyle Erdoğan mitingine girmek istedi gözaltına alındı
Herkes malvarlığını merak ediyordu: Turgut Altınok’un kardeşi Cumhuriyet’e konuştu

Herkes malvarlığını merak ediyordu: Turgut Altınok’un kardeşi Cumhuriyet’e konuştu
Günlük burç yorumları: 22 Mart 2024 Cuma Oğlak burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 22 Mart 2024 Cuma Oğlak burcu yorumu