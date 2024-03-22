İrlanda'dan Gazze çağrısı: Güçlü ve birleşik AB sesine ihtiyaç var

Yayınlanma: 22.03.2024 - 10:19

Güncelleme: 22.03.2024 - 10:40

Varadkar, AB Liderler Zirvesi'nin girişinde yaptığı açıklamada, Gazze konusuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

AB'nin, insani ateşkes çağrısının nasıl yapılacağı konusunda henüz tam mutabakata varmadığına işaret eden Varadkar, ilerlemenin uzak olmadığını ancak Avusturya ve Çek Cumhuriyeti'nin bu çağrıyı desteklemesi için hala ikna edilmesi gerektiğini kaydetti.

Varadkar, "Orta Doğu'daki krizde güçlü ve ortak AB sesine ihtiyacımız var. Bu toplantıdan, AB olarak (üyelerin) 27'sinin birden, iki devletli çözüme yol açacak acil insani ateşkes çağrısında bulunacağı bir sonuç çıkmasını umuyorum" dedi.

Varadkar toplantıda, ülkesinin Gazze halkının toplu cezalandırmaya tabi tutulamayacağı mesajını tekrarlayacağını bildirdi.

Gazze'de acil ateşkes, esirlerin koşulsuz serbest bırakılması ve yardımların büyük ölçüde arttırılması çağrısında bulunmayı sürdüreceklerinin altını çizen Varadkar, şu değerlendirmede bulundu:

"İsrail, 1 milyondan fazla Filistinlinin güvenlik için kaçtığı Refah'ta kara harekatı başlatmamalı. Gazze'ye deniz ve hava yoluyla daha fazla yardım ulaştırılmasına yönelik son girişimler önemlidir ancak yaklaşmakta olan kıtlığın sona erdirilmesi için Gazze'ye kara yoluyla daha fazla yardımın girmesine izin verilmesi hayati önem taşımaktadır."