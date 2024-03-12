Cillian Murphy'den Roy Keane'e büyük övgü: 'Hiçbir İrlandalı...'

ABD'de düzenlenen 96. Akademi Ödülleri'nde Oppenheimer filmindeki rolü ile En İyi Erkek Oyuncu Oscar'ını kazanan İrlandalı Cillian Murphy, Manchester United efsanesi Roy Keane hakkında övgü dolu sözler kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.03.2024 - 16:56
Cillian Murphy'den Roy Keane'e büyük övgü: 'Hiçbir İrlandalı...'
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Oppenheimer filmiyle birlikte kariyerinin ilk Oscar ödülünü kazanan Cillian Murphy gelen bir soru üzerine Manchester United efsanesi Roy Keane'i övdü.

Bir gazetecinin, "En ünlü İrlandalı sen misin?" sorusu üzerine Cillian Murphy şu cevabı verdi:

"Hiçbir İrlandalı, Roy Keane'den daha ünlü olamaz. Ben büyük bir Roy Keane hayranıyım. O benim için her zaman 1 numara olacak."

ROY KEANE KİMDİR?

İrlanda'nın en önemli futbolcuları arasında gösterilen Roy Keane, 1993-2005 yılları arasında Manchester United forması altında birçok önemli başarıya imza atmıştı. Kırmızı Şeytanlar lakaplı kulüp ile UEFA Şampiyonlar Ligi, İngiltere Premier Lig ve Federasyon Kupası'nda şampiyonluklar yaşayan Keane, ligde 366 kez sırtına geçirdiği kırmızı forma ile 39 gol ve 33 asiste imza atmıştı.


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