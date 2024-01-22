İrlanda'yı fırtına vurdu: 235 bin ev elektriksiz kaldı

İrlanda'da dünden bu yana etkili olan Isha Fırtınası nedeniyle 235 binden fazla ev ve işyeri elektriksiz kalırken, 166 uçuş iptal edildi.

İHA
Yayınlanma: 22.01.2024 - 15:43
İrlanda'yı fırtına vurdu: 235 bin ev elektriksiz kaldı
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İrlanda'yı Isha Fırtınası vurdu. Dünden bu yana etkili olan ve bazı bölgelerde saatte 130 km hıza ulaşan rüzgar nedeniyle elektrik hatları devrilirken, 235 binden fazla ev ve işyeri elektriksiz kaldı. Devrilen ağaçlar nedeniyle çok sayıda yol trafiğe kapandı. Demiryolu seferleri aksadı ve Dublin Havalimanı’nda 166 uçuş iptal edildi. İrlanda'da yarına kadar sürecek sarı kodlu alarm verildi.

Kuzey İrlanda’da ise fırtına nedeniyle çok sayıda okulda eğitime ara verildi. Polis, başkent Belfast’taki şehir merkezinde üzerine moloz düşen bir vatandaşın yaralanması sonucu bölgeden uzak durulmasını uyarısında bulundu. Kuzey İrlanda’da da yayınlanan sarı kodlu alarm, Çarşamba gününe kadar devam edecek.


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