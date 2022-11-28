IŞİD terör örgütü üyesinin ülkesi Avustralya'ya iade edileceği iddia edildi

28 Kasım 2022 Pazartesi, 08:56

Avustralya basını, ülkede "çok tehlikeli bir şahıs" olarak bilinen Melbourne doğumlu Neil Prakash'ın, Avustralya'ya iade edileceğini iddia etti.

9News gazetesinin haberine göre, Avustralya Yüksek Mahkemesi, bir önceki Avustralya hükümeti tarafından getirilen ve yetkililerin yurtdışında terörist faaliyetlere katıldığından şüphelendikleri kişilerin vatandaşlığını iptal etme yetkisini kaldırdı. Mahkemenin bu kararı, Prakash'ın vatandaşlığının otomatik olarak iade edildiği anlamına geliyor.

The Australian gazetesi, Prakash hakkında bilgi almak için federal göçmenlik departmanına ulaştı. Göçmenlik departmanı çalışanları, Prakash'ın yargılanmak üzere ülkesine getirileceği haberlerini yalanlamadı.

Prakash, ülkesi Avustralya'ya iade edilirse ömür boyu hapis cezası ile karşı karşıya kalacak.



TÜRKİYE DAHA ÖNCE İADE TALEBİNİ REDDETTİ

Avustralya'nın 2018 yılında Türkiye'de tutuklanan IŞİD üyesi Prakash'ın iadesi için yaptığı talep, Kilis Ağır Ceza Mahkemesi tarafından reddedildi.

Dönemin Avustralya Başbakanı Malcolm Turnbull, Prakash'ın Avustralya'ya iade edilmemesi ile ilgili "hayal kırıklığına" uğradığını söyledi ve "Prakash’ın Avustralya adaletine teslim edilmesini garanti altına almak için Türkiye’deki yetkililerle yakın bir şekilde çalıştıklarını" belirtti.

Prakash'ın 2018 yılında dönemin İçişleri Bakanı Peter Dutton tarafından Avustralya vatandaşlığından çıkarıldı.

Dutton o dönemde "Fırsat verilirse Bay Prakash Avustralyalılara zarar verir ya da onları öldürür ve Avustralya vatandaşlığını kaybettiği için ülkemiz onun için daha güvenli bir yerdir" açıklmasında bulundu.

Dutton, "Saldırı tehdidi çok gerçek. Bizim önceliğimiz Neil Prakash gibi insanların Avustralya'ya geri dönmelerini önlemek. Bu insanları burada istemiyoruz" açıklamasına ekledi.

31 yaşındaki olduğu düşünülen Prakash, Türkiye'deki duruşması sırasında IŞİD'e katıldığını kabul etti ancak pişman olduğunu söyledi.

Prakash ayrıca, IŞİD içerisinde liderlik pozisyonunda olduğu yönündeki iddiaları da reddetti.