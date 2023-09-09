IŞİD'den hüküm giyen Suriyeli, Danimarka ajanı olduğunu itiraf etti

Yayınlanma: 09.09.2023 - 14:54

Güncelleme: 09.09.2023 - 14:54

Kopenhag'daki bir mahkeme, terör örgütü IŞİD ile bağlantısı nedeniyle hapsedilen Suriye kökenli bir Danimarka vatandaşının davasındaki son savunmasını dinledi.

İspanya'da 2017 yılında tutuklanarak 8 yıl hapis cezasına çarptırılan Ahmed Samsam, Danimarka istihbarat teşkilatında ajan olarak çalıştığını belirtti.

33 yaşındaki Samsam, 2020 yılında Danimarka’da bir hapishaneye nakledildi. Danimarka Doğu Yüksek Mahkemesinde dava açan Samsam, gizli ajan olarak tanınmasını ve böylece İspanya'da aldığı cezanın kaldırılmasını talep ediyor.

Şarku'l Avsat'ın aktardığına göre Samsam, aşırılıkçı bir grubun saflarında savaşmak için ilk kez 2012 yılında Suriye'ye gitti. Aynı yıl Danimarka'ya döndüğünde oradaki yetkililerce Suriye'ye seyahatiyle ilgili olmayan bir suç işlediği gerekçesiyle gözaltına alındı.

Reuters'in gördüğü mahkeme belgelerinde, gözaltında iken Danimarka istihbarat servisinin kendisiyle iletişime geçtiğini ve onlar için çalışmayı kabul ettiğini söylüyor.

Samsam, aşırılık yanlısı gruba yeniden katılmak için 2013 ve 2014 yıllarında iki kez Suriye'yi ziyaret etti. Ancak bu ziyaretleri, Danimarka istihbarat servisleri ve Danimarka askeri istihbaratı için Suriye'deki Danimarkalı savaşçılar hakkında bilgi toplama görevini gerçekleştirmek için yaptığını iddia etti.

Samsam, 2015 yılında IŞİD saflarına katılmayı reddetmesi üzerine, iki istihbarat teşkilatı ile iş birliğinin sona erdiğini belirtti.

İki istihbarat servisi mahkemede, gizli ajanların kimliklerini açıklayamayacaklarını belirterek, Samsam'ın kendileri için çalıştığını doğrulamayı veya yalanlamayı reddetti.