Danimarka dini metinlere uygunsuz muameleyi yasakladı

Yayınlanma: 25.08.2023 - 17:38

Güncelleme: 25.08.2023 - 17:48

Bakan Hummelgaard, açıklamasında Kur’an-ı Kerim yakılması provokasyonlarının nefret yaymaktan başka bir amacı olmadığını söyleyerek bu tip hareketlerin Danimarka'ya, Danimarka'nın çıkarlarına, yurt dışında ve yurt içinde Danimarkalıların güvenliğine zarar verme riski taşıdığını belirtti.

Danimarka Adalet Bakanı Peter Hummelgaard “Bugün erken saatlerde, bir inanç topluluğu için önemli dini öneme sahip nesnelere uygunsuz muameleyi yasaklayan yasa tasarımızı sundum. Tasarı, örneğin Kur'an, İncil ya da Tevrat'ın alenen yakılmasının cezalandırılmasını öngörmektedir. Tasarı sadece kamuya açık bir yerde ya da daha geniş bir çevreye yayılma niyetiyle yapılan eylemleri hedef alacaktır” ifadelerini kullandı.

Hummelgaard, Danimarka ceza kanununda dış politika ve güvenlik sebebiyle başka ülkelerin bayraklarını lekelemenin suç sayıldığı bir hükmün zaten var olduğunu belirterek bu yeni yasa tasarısının da aynı hükümle kabul edilmesini önereceklerini vurguladı. Adalet Bakanı, ifade özgürlüğünün dini simgelerin yakılmasını içermeyen pek çok başka yolu olduğunun altını çizdi.

Öte yandan Danimarka'nın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı, bugün Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'na Kur’an-ı Kerim yakılması provokasyonlarının devam edilmesi sebebiyle 6'ncı defa çağrıldı.