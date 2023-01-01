IŞİD'in kontrolündeki bölgede 18 ceset bulundu
Libya'nın Sirte kentindeki toplu mezarda 18 cesede ulaşıldı.
Libya'nın batısındaki Sirte kentinde bulunan toplu mezardan 18 ceset çıkarıldığı bildirildi.
Hükümete bağlı Kayıpları Arama ve Tespit Kurumundan yapılan yazılı açıklamaya göre, Sirte'ye bağlı Seba bölgesinde geçen hafta bir toplu mezar bulundu.
Yetkililerin çalışmaları sonucu toplu mezarda, kimliği henüz teşhis edilemeyen 18 kişinin cesedine ulaşıldı.
Adli tıp kurumuna sevk edilen cesetlerden alınan örneklerin laboratuvar incelemesinin ardından kimliklerin tespit edilmesi bekleniyor.
Terör örgütü IŞİD'in 2015 başında kontrolünü ele geçirdiği Sirte kenti Aralık 2016'da terör örgütünden kurtarılmıştı.
Ülkedeki ilgili kurumlar, zaman zaman IŞİD'ın kontrolündeki bölgelerde toplu mezarların bulunduğunu açıklıyor.
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