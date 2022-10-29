IŞİD'in üstlendiği saldırının faili öldü
İran, terör örgütü IŞİD'in üstlendiği Şiraz'daki türbe saldırısının failinin öldüğünü açıkladı.
İran, 26 Ekim'de Şiraz'da 15 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıyı düzenleyen ve yaralı şekilde ele geçirilen saldırganın öldüğünü duyurdu.
İran resmi ajansı IRNA'ya konuşan Fars eyaletinin Güvenlik İşlerinden Sorumlu Vali Yardımcısı İsmail Muhibbipur, "Şah Çerağ Türbesi'nin ziyaretçilerine saldıran terörist hastanede tüm çabalara rağmen öldü" dedi.
İran devlet televizyonu 26 Ekim'de Fars eyaletinin yönetim merkezi Şiraz kentindeki Şah Çerağ Türbesi’ne düzenlenen silahlı saldırıda aralarında çocukların da bulunduğu 15 kişinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.
Saldırının faili olayın hemen ardından yaralı şekilde ele geçirilmiş ve tedavi için hastaneye kaldırılmıştı.
Saldırıyı terör örgütü IŞİD üstlenmişti.
Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyine ait "Nournews" saldırıyla ilgili haberinde, saldırganın yabancı uyruklu olduğunu duyurmuş ancak uyruğuna ilişkin bilgi vermemişti.
Yarı resmi Fars Haber Ajansı ise saldırganın adının "Hamid Bedahşan" olduğunu yazarken yetkililer tarafından bu konuda açıklama yapılmamıştı.
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