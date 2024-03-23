IŞİD'li teröristi etkisiz hale getirmişti: Ödüle layık görüldü

Yayınlanma: 23.03.2024 - 17:39

Güncelleme: 23.03.2024 - 17:39

Rusya Soruşturma Komitesi, saldırı sırasında eşini korumak isteyen bir kişinin kahramanlık göstererek saldırganlardan birini etkisiz hale getirdiği için ödüle layık görüldüğünü duyurdu.

Rusya Soruşturma Komitesi, açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

“Terör saldırısı sırasında salonda bulunanlardan biri, benzersiz bir cesaret gösterdi. İnsanların üzerine ateş açan teröristlerden eşini korumaya çalışan bir erkek, teröristlerden birine saldırarak onu etkisiz hale getirdi. Aktif ve kararlı eylemleriyle o an çevresindeki insanların hayatını kurtardı.”

Rusya Soruşturma Komitesi, Moskova’daki terör saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısının 133’e yükseldiğini bildirdi.

Kremlin, Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Direktörü Aleksandr Bortnikov'un, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e Moskova'daki terör saldırısına doğrudan karışan 4 terörist dahil 11 kişinin yakalandığını rapor ettiğini bildirmişti.



