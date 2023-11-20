Meksika'da iskele çöktü: 5 işçi öldü
Meksika'nın Hidalgo eyaletinde, yol çalışmaları sırasında 15 metrelik iskele çöktü. 5 işçi hayatını kaybetti.
Meksika'da yol çalışmaları sırasında 15 metrelik yapı iskelesinin çökmesi sonucu 5 işçi yaşamını yitirdi, 3 işçi yaralandı.
Meksika Ulaştırma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkenin orta kesiminde bulunan Hidalgo eyaletindeki yol yapım çalışması sırasında, 15 metre uzunluğundaki yapı iskelesi çöktü.
Kazada 5 işçi hayatını kaybederken, 3 işçi de yaralandı.
İskelenin özel yüklenici tarafından kurulduğu ve kazanın nedenine ilişkin soruşturmanın sürdüğü belirtildi.
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