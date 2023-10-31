Tesla'ya Meksika'dan onay çıktı: Yılda bir milyon araç üretecek!

Yayınlanma: 31.10.2023 - 18:01

Güncelleme: 31.10.2023 - 18:01

Meksika'nın Nuevo Leon eyaletinin ekonomi bakanı Ivan Rivas, Tesla'nın Meksika'da açacağı fabrika için önünde hiçbir engel kalmadığını, "İnşaata başlamak için tüm ihtiyaçlarını bize zaten verdiler, bu nedenle Tesla'nın Nuevo Leon'a geleceğinden emin olabiliriz" ifadeleriyle belirtti. Tesla'nın kararı doğrultusunda belirlenen tarihte inşaatın artık başlayabileceği öğrenildi.

ELON MUSK: 'YÜKSEK FAİZ ORTAMI...'

Tesle CEO'su Elon Musk geçtiğimiz günlerde şirketin bu konuda acelesi olmadığını ima ederek, "Meksika'da inşaata başlamak için zemin hazırlıyoruz ve tüm uzun vadeli kalemleri yapıyoruz, ancak Meksika fabrikasına tam anlamıyla başlamadan önce küresel ekonominin nasıl olduğunu anlamak istediğimizi düşünüyorum. İçinde bulunduğumuz yüksek faiz oranı ortamından endişe duyuyorum" açıklamasını yaptı. Bu endişeler ışığında Meksika fabrikası için henüz bir zaman çizelgesi veremeyeceğini de sözlerine ekledi.

ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Meksika'nın Nuevo Leon eyaletindeki fabrikayı mart ayının başında duyurmuştu. O dönemde beş milyar dolarlık bir yatırımdan ve kısa bir süre sonra da yılda bir milyon elektrikli araba üretim kapasitesine ulaşılacağından söz ediliyordu. Daha sonra, sahada ilk hazırlık çalışmaları gözlemlendi. Konu üzerine açıklama yapan Nuevo Leon'un ekonomi bakanı Rivas ise şöyle konuştu:

"Tesla geliyor, Tesla çalışıyor, Tesla bir şekilde inşaata başladı, Nuevo Leon Hükümeti de öyle; aynı anda yapıyoruz, zaten tüm federal ve eyalet izinlerine sahipler."

Tesla tesis için ilk çevre izinlerini eylül ayı sonunda aldı. Tesla'nın sahayı hazırlamak ve fabrikayı inşa etmeye başlamak içinse 26 ayı olduğu açıklandı.

ÜRETİM MALİYETİ DÜŞÜYOR!

Eylül ayının başındaysa Çinli tedarikçilere atfen Tesla'nın Meksika'daki yeni fabrikasının 2026 veya 2027 yılında üretime başlayabileceği bilgisi verilmişti.

Tesla, Meksika'da yeni bir platforma dayanan 'Yeni Nesil Araçları' inşa etmek istiyor. Temel verilere göre, bu araçların üretim maliyetleri yüzde 50 oranında azaltılacak.