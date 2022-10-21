İşkenceci 7 eski Sırp askere savaş suçu gerekçesiyle 13'er yıl hapis

21 Ekim 2022 Cuma, 14:14

Bosna Hersek'teki savaşta 27 Şubat 1993'te Ştrpci kasabasındaki tren istasyonundan kaçırılan 20 kişinin işkence edilerek öldürülmesiyle ilgili eski Sırp Cumhuriyeti Ordusu (VRS) mensubu 7 sanık, "savaş suçu işledikleri" gerekçesiyle 13'er yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Belgrad-Bar hattındaki "671" numaralı trenden indirildikten sonra çeşitli işkenceler gören ve Muşici köyünde kurşuna dizilip cesetleri Drina Nehri'ne atılan 18'i Boşnak 20 kurbanın ölümünden sorumlu tutulan Oliver Krsmanovic, Miodrag Mitrasinovic, Obrad ve Novak Poluga, Petko Indjic, Radojica Ristic ve Dragan Sekaric'in yargılandıkları dava yerel mahkemece karara bağlandı.

Sanıklar, "savaş suçu işledikleri" gerekçesiyle 13'er yıl hapis cezasına mahkum edildi.

"ŞTRPCİ KATLİAMI"

Belgrad-Bar hattındaki "671" numaralı trenden 27 Şubat 1993'te Bosna Hersek’in Rudo beldesindeki Ştrpci İstasyonu'nda, o zamanki Visegrad'ın parçası olarak faaliyet gösteren Sırp Cumhuriyeti Ordusu "İntikamcılar'' (Osvetnici) askeri oluşumunun üyeleri, Milan Lukic komutasında çoğu Boşnak 20 yolcuyu alıp Prelovo (Visegrad) köyüne götürmüş ve işkence ederek öldürmüştü.

"Ştrpci Katliamı" ve 1992-1994’te Bosna Hersek'in doğusunda Visegrad şehrindeki Boşnak halkına karşı insanlık suçu işlemekten Lahey'deki Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından 2009'da yargılanan "İntikamcılar" birliğinin komutanı Milan Lukic, ömür boyu hapse çarptırılmıştı.

Visegrad Tugayı Müdahale Bölüğü'nün gönüllü müfrezesinin komutanı "Resavac" ve "Çekirge" olarak bilinen Nebojsa Ranisavljeviç 15 yıl ve Visegrad Tugayı'nın üyesi Mico Joviciç 5 yıl hapse mahkum edilmişti.

Ştrpci'de 27 Şubat 1993'te işlenen suç nedeniyle Karadağ'da yargılanan ve 15 yıl hapis cezasına çarptırılan Nebojsa Ranisavljeviç, duruşmada katliamın bir ay önceden planlandığını, Sırbistan’ın devlet kurumlarının da olaydan haberdar olduğunu söylemiş, buna rağmen hiçbir Sırp kurumu sorumluluk üstlenmemişti.